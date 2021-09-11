Путин в Кремле принял Собянина по случаю Дня города

Мэр рассказал об успехах столичной экономики

С Днём города москвичей поздравил Владимир Путин. Он обсудил с мэром Сергеем Собяниным экономику и развитие мегаполиса на рабочей встрече в Кремле. Глава государства высоко оценил основные показатели, которые демонстрирует столица, сообщает "ТВ Центр".

"Москва – столица, Москва – город, и в то же время городом-то назвать уже, наверное, нельзя, это огромная, мирового масштаба агломерация, и мы знаем, насколько сложны процессы жизнедеятельности таких агломераций. Часто в последнее время говорим, и говорим это с гордостью, что Москва демонстрирует по сравнению с другими агломерациями подобного рода очень хорошие показатели развития", - отметил Путин.

Собянин в ответ поблагодарил президента за огромное внимание, которое он уделяет Москве. Он отметил, что в период пандемии в столице не была остановлена ни одна федеральная государственная программа. Сейчас экономика города превзошла докризисный уровень 2019 года, сказал мэр.

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