Как не перепутать грипп и COVID-19 - советы врача

Самое главное - своевременная диагностика

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал в беседе с порталом Ura.ru., как правильно себя вести при недомогании.

Главное, по словам специалиста, - сдать тест и на грипп, и на коронавирус.

"Все они начинаются одинаково: что коронавирус, что грипп, что простуда. Если есть клиника, то есть температура, головная боль, тут сложно определиться и надо сразу сдать анализы и на коронавирус, и на грипп", - подчеркнул врач.

При этом он обратил внимание на то, что лечатся эти заболевания практически одинаковым набором лекарств.

Кроме того, эксперты советуют при соответствующих заболеваниях пить витамины для укрепления организма.

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