В Роспотребнадзоре рассказали, когда COVID-19 перестанет мутировать

Нужно сформировать "иммунологическую подушку" безопасности

Сколь успешно проходит в России вакцинация? Какой должна стать доля привитых людей, чтобы КОВИД ушёл в разряд обычных сезонных болезней?

На эти и другие вопросы ответил заместитель директора института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Проблему защищённости людей от коронавируса Алексей Фролов подробно обсудил в программе "События. 25-й час".

"Феномен ускользания вируса к неиммунным, где он проходит мутации, будет продолжаться до того момента, пока мы не приобретем "иммунологическую подушку" безопасности, 60-70% населения с антителами. И тогда коронавирус становится сезонным", - рассказал он.

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