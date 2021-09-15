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В Роспотребнадзоре рассказали, когда COVID-19 перестанет мутировать

08:46
  • среда
  • 15 сентября 2021

Нужно сформировать "иммунологическую подушку" безопасности

Сколь успешно проходит в России вакцинация? Какой должна стать доля привитых людей, чтобы КОВИД ушёл в разряд обычных сезонных болезней?

На эти и другие вопросы ответил заместитель директора института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Проблему защищённости людей от коронавируса Алексей Фролов подробно обсудил в программе "События. 25-й час".

"Феномен ускользания вируса к неиммунным, где он проходит мутации, будет продолжаться до того момента, пока мы не приобретем "иммунологическую подушку" безопасности, 60-70% населения с антителами. И тогда коронавирус становится сезонным", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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