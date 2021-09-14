"Естественный эксперимент": Путин провел целый день с зараженным коронавирусом

После этого президент ушел на самоизоляцию

Президент России Владимир Путин сообщил, что несколько человек заболели коронавирусом в его окружении - один из них "поздновато ревакцинировался". В связи с этим глава государства принял решение уйти на самоизоляцию.

"Мне пришлось отложить поездку в Таджикистан, связано это с тем, что несколько человек в окружении заболели. И один из сотрудников работал близко. У него титры упали, он заболел. Я накануне общался с ним очень близко. Титры у меня по общим данным высокие", - приводит слова президента "Комсомольская правда".

"Это естественный эксперимент, посмотрим, как реально сработает на практике "Спутник V". Титры у меня достаточно высокие, посмотрим, как это будет выглядеть в жизни", - также сказал президент.

Он выразил надежду на то, что "Спутник V" покажет на деле свои высокие параметры по защите от ковида.

Об уходе Путина на самоизоляцию стало известно во вторник. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что самоизоляция Путина не повлияет на интенсивность его работы онлайн.

Позднее стало известно, что российский лидер сдал тест на COVID-19. Анализ показал, что глава государства здоров.

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