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Путин предложил обсудить участие в международных организациях с учетом ситуации в Афганистане

14:23
  • среда
  • 15 сентября 2021

Этот вопрос связан с ключевыми направлениями внешней политики

Совет Безопасности России обсудит участие государства в ряде международных организаций в свете событий в Афганистане. Об этом в среду, 15 сентября, заявил российский лидер Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза.
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Глава государства указал, что данный вопрос представляет особый интерес, поскольку связан с ключевыми направлениями внешней политики и решением вопросов в сфере безопасности, сообщает РИА Новости.

В августе власть в Афганистане захватили представители запрещенного в России террористического движения "Талибан". Американские военные покинули страну после почти 20 лет присутствия. Талибы сформировали собственное правительство.

15 сентября Владимир Путин обсудил ситуацию в Афганистане с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Телефонный разговор прошел в преддверии мероприятий по линии Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества.

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