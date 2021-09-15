Собянин назвал преимущество центров амбулаторной онкологической помощи

Мэр рассказал о важнейшем и самом сложном направлении медицинской помощи

Сергей Собянин рассказал "ТВ Центру" о важнейшем и самом сложном направлении медицинской помощи – онкологической. Эксклюзивное интервью по этой теме будет доступно в вечернем выпуске "Событий" в 22 часа.

"Создание вот таких амбулаторных центров, как здесь, позволяет в единую систему эффективно ввести все виды назначений. И отвечать за это", - сказал Собянин.

"Будет восемь таких центров создано, насколько я понимаю", - уточнила корреспондент.

"Да", - подтвердил мэр.

"В чем, кроме того, что вы уже сказали, будет преимущество такой централизации для пациентов?" – поинтересовалась журналист.

"Знаете, была старинная такая юмореска Райкина по поводу костюма. Как он показывал: какой замечательный у него костюм. Пуговицы пришиты, карманы есть, но костюм надеть невозможно. Так и порой в онкологической помощи. Когда она разбита на разные абсолютно подразделения, которые не взаимодействуют друг с другом. Нет единого ответственного за лечение больного. И, конечно, так не должно быть. Это не то заболевание. Это не насморк и не легкий грипп. Это заболевание, которое связано, собственно, с жизнью пациента. Поэтому, конечно, от начала до полного излечения человек должен быть в одних руках, что называется", - подчеркнул Собянин.

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