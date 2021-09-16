Путин сообщил о нескольких десятках заболевших коронавирусом в его окружении

По этой причине президент соблюдает самоизоляцию

Несколько десятков человек заболели коронавирусом в окружении президента России Владимира Путина.

Об этом сообщил сам глава государства на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который проводится по видеосвязи. По этой причине Путин с 14 сентября находится на самоизоляции и вынужден работать онлайн.

"Это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом, и это не один, не два - несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции", - сказал президент.

Глава государства с сожалением отметил, что в последний момент был вынужден отменить свой визит в Душанбе.

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