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Путин предупредил о новых рисках в зоне ответственности ОДКБ

10:25
  • четверг
  • 16 сентября 2021

В свете ситуации в Афганистане необходима тесная координация и сплоченность

Нестабильность ситуации в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) несет новые риски для входящих в нее государств. Об этом президент России Владимир Путин заявил в четверг, 16 сентября, выступая на саммите ОДКБ в формате видеосвязи.
Путин и Токаев обсудили афганскую проблему

Российский лидер подчеркнул, что обстановка в зоне ответственности ОДКБ и на внешних границах государств-членов не только не стабильна, но и несет новые, по-настоящему острые, вызовы и риски для безопасности стран.

Путин напомнил, что лидеры государств, входящих в ОДКБ, обменялись мнениями об опасностях в связи с ситуацией в Афганистане "сразу после, мягко говоря, поспешного вывода войск США и их союзников из Афганистана и прихода к власти движения талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в России)".

Представители ОДКБ поддержали тогда вывод о том, что в нынешних условиях как никогда востребована тесная координация и сплоченность. По словам президента России, это требует готовности в любой момент в полной мере задействовать оборонный и политический потенциал организации для обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности в государствах-членах, сообщает ТАСС.

15 сентября Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза России отметил необходимость обсудить участие государства в ряде международных организаций в свете событий в Афганистане. Глава государства указал, что данный вопрос представляет особый интерес, поскольку связан с ключевыми направлениями внешней политики и решением вопросов в сфере безопасности.

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