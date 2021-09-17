В России стартовали выборы в Госдуму

Голосование продлится три дня

В России стартовала трехдневная избирательная кампания. В 39 субъектах пройдут выборы депутатов законодательных органов власти разного уровня, и самые масштабные - это в Госдуму восьмого созыва.

225 человек идут по партийным спискам и столько же - по одномандатным округам. В этом составе парламентарии будут работать пять лет. За депутатские кресла борются почти 6 тысяч кандидатов и представители 14 политических объединений, сообщает "ТВ Центр".

Кроме этого, в России выбирают глав 9 регионов - ещё троих изберут местные парламенты. В списки включены более 108 миллионов человек. Откроются 96 тысяч избирательных участков. 348 пунктов для голосования будут работать в 144 государствах, где проживают наши соотечественники. За процессом голосования намерены следить наблюдатели из 55 стран и 10 международных организаций.

Первыми участки открылись на Дальнем Востоке. Старт масштабной кампании дал Центризбирком. Как отметила глава ЦИК Элла Памфилова, у россиян очень большой выбор и по партийным, и по индивидуальным предпочтениям.

"Мы действительно очень волнуемся, потому что это действительно огромная работа, и то что мы впервые запускаем в таком масштабе и ДЭГ, и новую систему видеонаблюдения, надеемся, что все сработает, благодарим наших партнеров, надеемся, что никто нас не подведет и все будет так, как мы задумали", - заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram