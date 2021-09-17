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Путин назвал бегством вывод войск США из Афганистана

11:08
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Страны ШОС заинтересованы в безопасности

Поспешный вывод войск США и союзников из Афганистан – это ничто иное как бегство.
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заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) через видеосвязь.

"Сейчас перед нашей организацией (ШОС – прим. ред.) остро стоит задача по проведению общей, согласованной линии с учетом тех серьезных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, если не сказать, бегства из этой страны сил США и их союзников по НАТО", - отметил он (цитата по "Интерфаксу").

Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к интересам безопасности стран-участников организации, подчеркнул Путин.

Талибы (организация запрещена в России- прим. ред.) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана после того, как президент США Джо Байден принял решение о выводе американский войск из страны. 15 августа боевики вошли в Кабул и объявили о захвате власти в стране.

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