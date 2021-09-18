Удар в спину: Франция отзывает послов из США и Австралии

В Вашингтоне выражают сожаление

Франция впервые в истории отзывает своих послов из США и Австралии. Такое решение принял президент Эммануэль Макрон. Причиной стал выход Канберры из проекта по строительству подводных лодок, который называли контрактом века.

Париж может потерять 36 миллиардов евро. Это произошло после того, как США, Великобритания и Австралия вступили в новый оборонный альянс. Теперь атомные субмарины для австралийцев будут строить американские и британские специалисты, сообщает "ТВ Центр".

Глава МИД Франции назвал поведение союзников неприемлемым, а их действия ударом в спину. Пока Париж ждет пояснений, Австралия пытается смягчить удар и дипломатично заявляет о желании продолжить сотрудничество. Примерно также реагирует и Белый дом - высказывает сожаление и надеется на урегулирование ситуации.

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