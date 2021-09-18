Центризбирком получил более 100 обращений о принуждении к голосованию

Все жалобы оперативно рассматриваются

Центризбирком получил 137 обращений из 45 регионов, которые касаются принуждения к голосованию, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Избиратели сообщают о принуждении о принуждении к дистанционному электронному голосованию, 16 обращений содержат сведения о принуждении к голосованию за определенную партию или кандидата", - отметила Памфилова.

Все обращения и заявления тщательно проверяются сотрудниками ЦИК, на жалобы следует оперативная реакция. В Центризбиркоме заявили, что они прямо заинтересованы в том, чтобы исключить возможные нарушения. Сегодня сюда приглашены международные наблюдатели. Здесь же побывала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, сообщает "ТВ Центр".

Вместе с этим, ЦИКу приходится работать с разнообразными фейками. Например, в Москве в квартире был организован фальшивый избирательный участок. И там некие люди постановочно снимали фальсификацию выборов.

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