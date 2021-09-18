В Петербурге наблюдается высокий спрос на надомное голосование

Выборы проходят без нарушений

Около двух тысяч избирательных участков развёрнуты в Санкт-Петербурге. За процессом на местах следят международные наблюдатели. Также отмечают высокий запрос на голосование на дому, сообщает "ТВ Центр".

Всё проходит с соблюдением мер безопасности. Перед тем как войти в квартиру, члены избирательной комиссии надевают защитные козырьки, халаты и перчатки. Это долго и неудобно, но безопасность граждан прежде всего.

14% избирателей - маломобильная категория. В этом году из-за пандемии желающих пригласить выборы на дом стало ещё больше. В Санкт-Петербурге открыто 1940 избирательных участков, проголосовать могут около четырёх миллионов граждан. Международные наблюдатели, которые в эти дни работают в Северной столице, отмечают хорошую организацию.

Во второй день активность избирателей в Петербурге нарастает. На одном из участков отдал свой голос чемпион Паралимпиады в Токио Андрей Калина. Выборы в Санкт-Петербурге проходят относительно спокойно. Никаких массовых нарушений зафиксировано не было. Единичные случаи оперативно разбираются с участием наблюдателей, и при необходимости, с привлечением сотрудников полиции.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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