ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Петербурге наблюдается высокий спрос на надомное голосование

14:36
  • суббота
  • 18 сентября 2021

Выборы проходят без нарушений

Около двух тысяч избирательных участков развёрнуты в Санкт-Петербурге. За процессом на местах следят международные наблюдатели. Также отмечают высокий запрос на голосование на дому, сообщает "ТВ Центр".
Наблюдатели не фиксируют серьезных нарушений на выборах

Всё проходит с соблюдением мер безопасности. Перед тем как войти в квартиру, члены избирательной комиссии надевают защитные козырьки, халаты и перчатки. Это долго и неудобно, но безопасность граждан прежде всего.

14% избирателей -  маломобильная категория. В этом году из-за пандемии желающих пригласить выборы на дом стало ещё больше. В Санкт-Петербурге открыто 1940 избирательных участков, проголосовать могут около четырёх миллионов граждан. Международные наблюдатели, которые в эти дни работают в Северной столице, отмечают хорошую организацию.

Во второй день активность избирателей в Петербурге нарастает. На одном из участков отдал свой голос чемпион Паралимпиады в Токио Андрей Калина. Выборы в Санкт-Петербурге проходят относительно спокойно. Никаких массовых нарушений зафиксировано не было. Единичные случаи оперативно разбираются с участием наблюдателей, и при необходимости, с привлечением сотрудников полиции.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Голосование на дому
Голосование на дому
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.