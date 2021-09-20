Все действующие губернаторы сохранили посты на выборах глав регионов

В России выбирали руководителей 12 субъектов Федерации, девять кампаний проходили напрямую

В ходе сентябрьских выборов в России выбирали руководителей 12 субъектов Федерации. При этом девять кампаний проходили напрямую, еще три — через голосование в региональных законодательных собраниях. По предварительным данным, все действующие губернаторы сохраняют свои посты.

По результатам обработки 100% голосов временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев (ЛДПР) лидирует с 56,81% голосов. Явка избирателей составила 43,82%.

В Пензенской области также завершена обработка всех бюллетеней. Врио губернатора Олег Мельниченко ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 72,38% голосов. Явка избирателей составила 57%.

Все 100% протоколов подсчитаны на выборах главы Белгородской области. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Вячеслав Гладков набрал 78,79% голосов.

Более 90% бюллетеней подсчитали в Туве. Там побеждает врио главы республики Владислав Ховалыг ("Единая Россия"), его результат — 88,89%.

В Мордовии обработаны 86% протоколов участковых избирательных комиссий. Врио главы республики Артем Здунов ("Единая Россия") набирает 78,4% голосов при явке 65,24%.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 52,86% голосов после обработки 92,75% протоколов.

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ) одерживает победу на выборах главы региона с 83,26% после обработки более 98% протоколов.

В Чечне успели обработать 12,33% протоколов, лидер — действующий глава республики Рамзан Кадыров ("Единая Россия"). Пока он набрал 99,61%.

Действующий губернатор Тульской области Алексей Дюмин обошел конкурентов с 82,28% голосов (по результатам подсчета 10,47% протоколов), сообщается на официальном сайте Центризбиркома.

На выборах депутатов Госдумы обработано уже три четверти бюллетеней. В нижнюю палату российского парламента проходят пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, " Справедливая Россия – За правду", "Новые люди".

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