В Москве открылись 45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа

Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет независимо от места регистрации

В понедельник, 20 сентября, в Москве начали работу мобильные пункты вакцинации против гриппа. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как уточнила заммэра, мобильные пункты размещены в точках с максимально высокой проходимостью — возле станций метро, Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров и железнодорожных станций.

Всего открыты 45 точек, они будут работать ежедневно: по будням — с 08:00 до 20:00, по субботам — с 09:00 до 18:00, по воскресеньям — с 09:00 до 16:00.

Сделать в мобильных пунктах прививку от гриппа может любой желающий старше 18 лет независимо от места регистрации. Потребуется российский паспорт и письменное согласие, которое оформляется на месте. Перед прививкой врач проведет медицинский осмотр и определит возможные противопоказания. После вакцинации выдается сертификат и устные рекомендации специалиста. Процедура занимает 10–15 минут.

Вакцинация от гриппа также продолжается в московских поликлиниках. Беременным женщинам делают прививки в лечебных учреждениях. Дети и подростки могут привиться в поликлиниках или в образовательных учреждениях (детских садах, школах и колледжах).

Для вакцинации используют российские вакцины, разработанные по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Все они инактивированы, то есть не содержат живого вируса и не могут привести к заболеванию. Вакцины, которые применяют в нашей стране, прошли обязательную государственную регистрацию, имеют сертификат соответствия, а их безопасность подтверждена многочисленными исследованиями, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

2 сентября в России стартовала кампания по вакцинации населения от гриппа. В Роспотребнадзоре посоветовали регионам привить не менее 60% всего населения и не менее 75% из групп риска — детей и людей пожилого возраста.

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