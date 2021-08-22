В России может появиться объединенная вакцина от COVID-19 и гриппа

Разработка уже ведется

Как сообщил в беседе с ТАСС директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, в России может появиться вакцина, которая будет содержать белки нескольких штаммов коронавируса. Препарат уже находится в разработке.

"Не исключено, что в начале следующего года она перейдет на первую стадию клинических испытаний. Препарат, который будет содержать три, четыре или пять различных генетических вариантов S-белка в одной вакцине", - уточнил специалист.

По словам Гинцбурга, если испытания окажутся успешными, есть возможность получить вакцину, которая будет одновременно защищать и от COVID-19, и от гриппа. Это станет возможным, если удастся совместить несколько различных частей S-белков коронавируса.

"Тогда вместо, допустим, нескольких белков коронавируса можно использовать несколько гемагглютининов вируса гриппа", - добавил глава центра.

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