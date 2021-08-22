ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России может появиться объединенная вакцина от COVID-19 и гриппа

10:00
  • воскресенье
  • 22 августа 2021

Разработка уже ведется

Как сообщил в беседе с ТАСС директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, в России может появиться вакцина, которая будет содержать белки нескольких штаммов коронавируса. Препарат уже находится в разработке.

Глава Минздрава назвал число вакцинированных в России
Попова: пятая российская вакцина на подходе

"Не исключено, что в начале следующего года она перейдет на первую стадию клинических испытаний. Препарат, который будет содержать три, четыре или пять различных генетических вариантов S-белка в одной вакцине", - уточнил специалист.

По словам Гинцбурга, если испытания окажутся успешными, есть возможность получить вакцину, которая будет одновременно защищать и от COVID-19, и от гриппа. Это станет возможным, если удастся совместить несколько различных частей S-белков коронавируса.

"Тогда вместо, допустим, нескольких белков коронавируса можно использовать несколько гемагглютининов вируса гриппа", - добавил глава центра.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.