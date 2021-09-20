Пять человек погибли в результате нападения на Пермский университет

Шесть человек пострадали
В результате стрельбы на территории Пермского госуниверситета погибли пять человек, шесть пострадали.
Об этом "Интерфаксу" сообщили в Следственном комитете.
Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. На территорию кампуса проник мужчина в маске и открыл огонь из травматического пистолета. Студентов и преподавателей попросили запереться в аудиториях.
Нападавший ликвидирован. Им оказался 18-летний студент Тимур Бекмансуров. Проверяется информация о возможных сообщниках. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц. Расследование передано в центральный аппарат СКР.
Службы города и университета приведены в готовность. В восьмом корпусе университета проводится эвакуация.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram