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Пять человек погибли в результате нападения на Пермский университет

10:52
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

Шесть человек пострадали

В результате стрельбы на территории Пермского госуниверситета погибли пять человек, шесть пострадали.
Напавший на университет в Перми задержан

Об этом "Интерфаксу" сообщили в Следственном комитете.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. На территорию кампуса проник мужчина в маске и открыл огонь из травматического пистолета. Студентов и преподавателей попросили запереться в аудиториях.

Нападавший ликвидирован. Им оказался 18-летний студент Тимур Бекмансуров. Проверяется информация о возможных сообщниках. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц. Расследование передано в центральный аппарат СКР.

Службы города и университета приведены в готовность. В восьмом корпусе университета проводится эвакуация.

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