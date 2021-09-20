Главы Минздрава и Минобрнауки вылетели в Пермь

Вместе с ними - бригада медиков

Глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Минобрнауки Валерий Фальков вылетели в Пермский госуниверситет, где сегодня утром произошла стрельба.

Соответствующее поручение дал глава правительства Михаил Мишустин. Вместе с Мурашко в Пермь влетела бригада анестезиологов-реаниматологов, хирургов, травматологов федеральных учреждений. Для раненых отправили отдельный борт с медицинским оборудованием.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. На территорию кампуса проник мужчина в маске и открыл огонь из травматического пистолета. По последним данным, погибли восемь человек, 19 пострадали. Семь раненых госпитализировали, один из них в тяжелом состоянии.

На данный момент нападавший ликвидирован. Им оказался 18-летний студент Тимур Бекмансуров. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц. Расследование передано в центральный аппарат СКР.

На место трагедии выехали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и прокурор Павел Бухтояров.

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