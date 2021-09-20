ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Главы Минздрава и Минобрнауки вылетели в Пермь

11:19
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

Вместе с ними - бригада медиков

Глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Минобрнауки Валерий Фальков вылетели в Пермский госуниверситет, где сегодня утром произошла стрельба.
Число погибших при стрельбе в пермском вузе увеличилось до восьми

Соответствующее поручение дал глава правительства Михаил Мишустин. Вместе с Мурашко в Пермь влетела бригада анестезиологов-реаниматологов, хирургов, травматологов федеральных учреждений. Для раненых отправили отдельный борт с медицинским оборудованием.  

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. На территорию кампуса проник мужчина в маске и открыл огонь из травматического пистолета. По последним данным, погибли восемь человек, 19 пострадали. Семь раненых госпитализировали, один из них в тяжелом состоянии. 

На данный момент нападавший ликвидирован. Им оказался 18-летний студент Тимур Бекмансуров. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц. Расследование передано в центральный аппарат СКР.

На место трагедии выехали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и прокурор Павел Бухтояров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.