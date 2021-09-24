ФСБ ликвидировала крупный канал продажи наркотиков в интернете

Задержаны пять человек

В России перекрыли крупный канал продажи синтетических наркотиков через интернет-магазины в теневом сегменте сети Интернет.

Кроме того, задержаны пять участников группировки из четырех регионов страны - Московской, Ростовской, Астраханской областей и Краснодарского края. В Числе задержанных – организатор, который координировал наркоторговлю с территории Турции.

Возбуждены уголовные дела, задержанным предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в ЦОС ФСБ.

Ранее в Рузском районе Московской области сотрудники правоохранительных органов ликвидировали подпольную нарколабораторию. Ее производственная мощность составляла более 500 килограмм в месяц. Были изъяты вещество "мефедрон" общей массой более 60 килограммов, 6000 литров наркосодержащей жидкости, 1500 килограммов прекурсоров, 22 000 килограммов химических реактивов, а также лабораторное оборудование.

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