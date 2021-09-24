Путин обсудил с Совбезом вопросы безопасности Союзного государства

Недавно завершился очередной раунд переговоров

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Глава государства предложил обсудить отношения с Белоруссией, а также вопросы строительства и безопасности Союзного государства.

"Вы знаете, что у нас закончился достаточно серьезный период переговорный с нашими белорусскими друзьями по поводу параметров дальнейшего строительства Союзного государства. Есть там и вопросы, касающиеся обеспечения безопасности наших стран в столь бурно меняющемся мире", - отметил президент.

Ранее президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали 28 отраслевых программ по созданию Союзного государства.

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