Путин обсудил с Совбезом вопросы безопасности Союзного государства

Недавно завершился очередной раунд переговоров
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности.
Глава государства предложил обсудить отношения с Белоруссией, а также вопросы строительства и безопасности Союзного государства.
"Вы знаете, что у нас закончился достаточно серьезный период переговорный с нашими белорусскими друзьями по поводу параметров дальнейшего строительства Союзного государства. Есть там и вопросы, касающиеся обеспечения безопасности наших стран в столь бурно меняющемся мире", - отметил президент.
Ранее президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали 28 отраслевых программ по созданию Союзного государства.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram