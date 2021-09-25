Школьники в регионах уходят на удалёнку из-за коронавируса

В регионах растёт заболеваемость

В Саратовской области школьников снова переводят на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусом. В регионе также закрываются все детские площадки, игровые комнат и фудкорты, приобрести продукцию можно только на вынос, сообщает "ТВ Центр".

Массовые мероприятия отменяют в Курской области. В Санкт-Петербурге продлили ограничительные меры до конца октября. Из-за ухудшения эпидобстановки дополнительные койки для ковид-пациентов разворачивают в больницах Коми и Бурятии. Осложняют ситуацию сезонные простуды и грипп. В Роспотребнадзоре сообщили, что эпидпорог превышен уже в 61 регионе страны.

Более 50 тысяч жителей Ставрополья сделали прививку от гриппа. В региональном минздраве рассчитывают, что этой осенью от сезонной инфекции будут вакцинированы около 120 тысяч жителей. Продолжается и кампания по вакцинации от коронавируса, вакцина поставляется в регионы без перебоев. Сообщается, что во всех медучреждениях сделаны достаточные запасы препарата.

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