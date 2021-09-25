Силовики отчитались о задержании членов банды Басаева

Они участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году

В Следственном комитете сообщили о задержании двух участников банды Басаева и Хаттаба, которые в 1999 году участвовали в нападениях в Дагестане. Спецоперация прошла совместно с ФСБ, МВД и Росгвардией.

Подозреваемые - уроженцы Ставропольского края Альберт Елакаев и Алимхан Мусаев. По данным следствия, они добровольно вступили в состав банды и присоединились к вооруженному мятежу в Ботлихском районе.

Тогда не менее тысячи вооружённых боевиков напали на военных. Погибли 33 человека, несколько десятков получили ранения, напоминает "ТВ Центр".

У таких преступлений нет срока давности. Поиски террористов продолжаются, в том числе за пределами страны, чтобы все причастные к тем событиям получили заслуженное наказание.

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