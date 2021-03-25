В Москве задержали члена банды Басаева

Он участвовал в нападении на псковских десантников в 2000 году

Сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета задержали в Москве участвовавшего в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году члена банды Басаева. Об этом ТВЦ.RU сообщили в ЦОС ФСБ.

Уточняется, что речь идет об уроженце Чечни Германе Арбинине. По заявлению ФСБ, против него сформирована "неопровержимая доказательная база". Операция по задержанию проходила при силовой поддержке Росгвардии и во взаимодействии с МВД.

"В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих", - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Следствие будет добиваться заключения Арбинина под стражу.

29 февраля 2000 года в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики произошло нападение на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. Бой продолжался до 1 марта. Погибли 84 военнослужащих, четверо получили ранения.

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