Автомобиль влетел в автобусную остановку в Калининграде

Пострадали женщина и ребенок
Автомобиль наехал на автобусную остановку в Калининграде.
ДТП произошло утром 27 сентября в районе дома 51 по улице Александра Невского. Водитель Renault Kaptur не справился с управлением и наехал на остановку.
По предварительным данным, пострадали два пешехода, ожидавшие общественный транспорт. Это женщина и девятилетний ребенок, передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.
На месте работают сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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