Автомобиль влетел в автобусную остановку в Калининграде

Пострадали женщина и ребенок

Автомобиль наехал на автобусную остановку в Калининграде.

ДТП произошло утром 27 сентября в районе дома 51 по улице Александра Невского. Водитель Renault Kaptur не справился с управлением и наехал на остановку.

По предварительным данным, пострадали два пешехода, ожидавшие общественный транспорт. Это женщина и девятилетний ребенок, передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

На месте работают сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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