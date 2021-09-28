"Сложились гармошкой": что осталось от машин после обрушения перехода под Пермью

На месте работают следователи

Следственный комитет показал работу своих сотрудников на месте обрушения надземного пешеходного перехода в Пермском крае.

На кадрах можно увидеть, что осталось от самосвала MAN и газели, на которые рухнули обломки моста. Кабины полностью раздавлены и "сложились гармошкой", пишет РИА Новости.

В данный момент в связи с происшествием правоохранители проводят проверку.

ЧП произошло в ночь на 28 сентября. Водитель самосвала MAN забыл опустить кузов и зацепил им пешеходный переход. Конструкция рухнула на шоссе, придавив самосвал и ехавшую навстречу "Газель". Водители обеих машин погибли на месте.

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