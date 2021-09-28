Кремль: Россия не использует газ как оружие

"Газпром" выполняет все свои обязательства перед Европой

Россия не использует поставки газа в качестве инструмента давления на другие страны, включая Украину.

Голубое топливо используется исключительно в интересах россиян для увеличения благосостояния, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Россия никогда не использовала, не использует и не имеет в виду использовать голубое топливо для того, чтобы кого-то наказывать. Россия использует голубое топливо исключительно в своих интересах", - отметил он.

Песков еще раз подчеркнул, что "Газпром" выполняет все свои газовые обязательства перед Европой и готов заключить новые контакты в случае необходимости.

"Мы, безусловно, наблюдаем за тем, как развивается спотовый рынок в Европе <…> "Газпром" полностью, даже с допустимым превышением, осуществляет выполнение всех своих обязательств", - подчеркнули в Кремле.

Ранее Венгрия подписала с "Газпромом" новый долгосрочный контракт о поставках газа в обход Украины. В украинском МИД заявили, что в Киеве разочарованы сделкой.

В то же время цены на газ в Европе достигли своего исторического максимума. Власти США и Польши обвинили Россию в использовании ситуации с нехваткой газа и ростом на него цен в Европе в интересах трубопровода "Северный поток-2".

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