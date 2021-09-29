Глава ЦИК оценила уровень явки на выборах в Госдуму

Памфилова призвала не сравнивать показатели текущего и 2016 года

Явка на выборах в Госдуму, прошедших в России 17-19 сентября, была очень высокой — с учетом пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 29 сентября, рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Проголосовать за кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва пришли 51,72% зарегистрированных избирателей. Памфилова подчеркнула, что если бы не был обеспечен ряд условий для проведения выборов в период пандемии, в том числе возможность голосовать в течение трех дней, "явка была бы гораздо ниже".

При этом глава ЦИК призвала не сравнивать явку на выборах-2021 с показателем 2016 года, поскольку тогда "были совершенно другие времена", сообщает ТАСС.

По результатам парламентских выборов "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13. "Родина", "Гражданская платформа" и Партия роста получили по одному месту в Госдуме. Еще пять мандатов достались самовыдвиженцам.

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