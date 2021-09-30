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В Оренбуржье жестоко убили трех студенток

10:32
  • четверг
  • 30 сентября 2021

Следы преступления пытались скрыть пожаром

В Оренбургской области произошло жестокое убийство трех студенток медицинского колледжа.

Трагедия случилась в городе Гае. Утром 30 сентября после тушения пожара в квартире дома по улице Молодежной обнаружили два тела с признаками насильственной смерти. Третье тело лежало во двое.

Как сообщает РИА Новости, убитым 17, 18 и 19 лет. Они снимали квартиру рядом с колледжем, в котором учились. Накануне трагедии, как пишет Baza, у них была вечеринка.

Убитые девушки приехали из Башкирии в Гай на учебу. Студентки усердно учились, пары не пропускали, преподаватели о них отзывались положительно, заявила уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова.

Источники издания "Подъем" рассказали, что подозреваемый – 17-летний молодой человек, который состоял в отношениях с одной из студенток.

На месте трагедии работают руководители СК и УМВД. Прокуратура взяла ход расследования на контроль.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".  Убийцу ищут.

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