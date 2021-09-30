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Воздушный шар с людьми упал в море в Сочи (видео)

10:58
  • четверг
  • 30 сентября 2021

Туристов спасли местные рыбаки

Воздушный шар с четырьмя пассажирами упал в Черное море в Сочи.

Инцидент произошел в Лазаревском районе в 100 метрах от берега. Воздушный шар сорвался с фиксирующего троса.

Помощь поисково-спасательного отряда не понадобилась, упавшим в море туристам помогли местные рыбаки. Пострадавших нет, передает РИА Новости.

Рыболовецкое судно отбуксировало воздушный шар на свою базу в поселке Головинка.

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