Воздушный шар с людьми упал в море в Сочи (видео)

Туристов спасли местные рыбаки
Воздушный шар с четырьмя пассажирами упал в Черное море в Сочи.
Инцидент произошел в Лазаревском районе в 100 метрах от берега. Воздушный шар сорвался с фиксирующего троса.
Помощь поисково-спасательного отряда не понадобилась, упавшим в море туристам помогли местные рыбаки. Пострадавших нет, передает РИА Новости.
Рыболовецкое судно отбуксировало воздушный шар на свою базу в поселке Головинка.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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