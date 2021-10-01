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Власти оценили необходимость введения локдауна в России

13:54
  • пятница
  • 01 октября 2021

Прирост заболеваемости ковидом связан с наступлением осени

Российские власти пока не рассматривают введение локдауна на федеральном уровне. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Псковской области могут ввести локдаун

В последние дни по всей стране растет число случаев заражения и смертей от коронавируса. За минувшие сутки в России выявили 24 522 случая ковида. Это максимум с 19 июля.  

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова также сообщила, что общероссийский локдаун водиться не будет. Прирост заболеваемости COVID-19 связан с наступлением осени.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что школы и колледжи муниципалитетов региона, где наблюдается высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией, уходят на дистанционное обучение.

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