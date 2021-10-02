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Легендарная советская подлодка станет экспонатом музея

15:48
  • суббота
  • 02 октября 2021

Она прибыла в Кронштадт

Легенда советского флота - первая в нашей стране атомная подводная лодка "Ленинский комсомол" - прибыла в Кронштадт, чтобы стать экспонатом музея. Путь из Мурманска занял больше месяца.
Пропавшую 77 лет назад подлодку нашли на дне Финского залива

Своё последнее плавание субмарина совершила на специальной платформе в сопровождении буксиров, сообщает "ТВ Центр".

В 1957 году она стала третьей атомной подлодкой в мире, более мощной, чем американские. В годы холодной войны экипаж "Ленинского комсомола" совершил пять боевых походов. А в 1962 году впервые в истории подводного флота прошёл под 30-метровой толщей арктических льдов и всплыл на Северном полюсе.

Последние двадцать лет субмарина ржавела в доках Мурманска. Но теперь, после масштабной реставрации, субмарина станет ключевым экспонатом Музея военно-морской славы.

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Буксировка подводной лодки "К-3 Ленинский комсомол"
Буксировка подводной лодки "К-3 Ленинский комсомол"
Буксировка подводной лодки "К-3 Ленинский комсомол"
Буксировка подводной лодки "К-3 Ленинский комсомол"
Буксировка подводной лодки "К-3 Ленинский комсомол"
Буксировка подводной лодки "К-3 Ленинский комсомол"
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