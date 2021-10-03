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На Землю переданы первые детальные фотографии Меркурия

10:43
  • воскресенье
  • 03 октября 2021

Их сделал аппарат, запущенный три года назад

Опубликованы первые в истории фотографии Меркурия, сделанные с максимально близкого расстояния - две с половиной тысячи километров. Эти снимки на Землю передал аппарат совместной японо-европейской космической миссии BepiColombo.
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На чёрно-белом фото можно увидеть часть северного полушария планеты, на которой находятся равнина Сихту, кратеры Кальвино и Лермонтов, сообщает "ТВ Центр".

Космический зонд отправлен ещё в 2018 году. А в 2025-ом он должен выйти на орбиту и изучить состав Меркурия. Эта планета - самая близкая к Солнцу, что вызывает трудности в её обследовании. За все время подойти к Меркурию на небольшое расстояние удалось только двум аппаратам.

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