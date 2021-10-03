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Волонтёры собрали в Коми 150 тонн отходов

19:17
  • воскресенье
  • 03 октября 2021

В уборке принимают участие и местные жители

В Коми волонтёры экологического проекта "Чистая Арктика" собрали более 150 тонн отходов. В уборке территорий вблизи Усинска также принимают участие и жители города, представители общественных организаций.
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Добровольцы также приводят в порядок местные достопримечательности. Стелу "Полярный круг" очищают от старой краски и наносят новое покрытие. Работы проходят и на стихийном мототреке у "Родника". Там ликвидируют свалку бытового мусора, убирают покрышки, чистят устье реки.

В команду волонтёров вошли молодые люди из разных регионов страны. Среди них есть те, кто подал заявку на сайте чистая-арктика.рф  и воплотил в реальность свою мечту – побывать  на крайнем Севере и помочь его хрупкой природе.

Ещё несколько экспедиций запланированы в октябре в Карелии и Мурманской области. Ранее работы прошли в Красноярском крае, в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, в Архангельской области, на Чукотке и в Якутии, сообщает "ТВ Центр".

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Волонтёры "Чистой Арктики"
Волонтёры "Чистой Арктики"
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