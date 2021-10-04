В Подмосковье разбился вертолет

Есть погибшие

В населенном пункте Детский городок ЗИЛ в городском округе Лыткарино Московской области потерпел крушение вертолет Robinson R-44. Он выполнял учебно-тренировочный полет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"Возгорания не последовало. В результате происшествия погибли три человека", - сказано в сообщении.

Спасатели уже обнаружили место падения.

Ранее источник агентства сообщил, что на борту вертолета находились двое мужчин и женщина. Принадлежит вертолет аэроклубу "Кондор-М". Две основные версии произошедшего - отказ техники и ошибка пилота.

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