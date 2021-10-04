Путин поздравил нового премьера Японии Кисиду

Президент заинтересован в сотрудничестве

Президент России Владимир Путин поздравил Фумио Кисиду с назначением на пост главы кабмина Японии.

Российский лидер выразил заинтересованность в совместной работе, сообщила пресс-служба Кремля.

"Развитие конструктивного российско-японского сотрудничества в различных сферах, несомненно, отвечает коренным интересам народов наших государств", - говорится в поздравительной телеграмме.

Ранее в Японии прошли выборы председателя правительства в связи с истечением полномочий премьер-министра Есихидэ Суги, который был назначен на этот пост в прошлом году из-за внезапной отставки Синдзо Абэ.

Победу одержал глава правящей Либерально-демократической партии Японии, бывший министр иностранных дел 64-летний Фумио Кисида. Он стал 100-м по счету премьер-министром страны.

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