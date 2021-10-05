Facebook прокомментировал информацию об утечке данных

Крупный сбой произошел в понедельник

В понедельник в работе компании Facebook произошел крупный сбой. СМИ писали, что это могло повлечь за собой утечку данных пользователей одноименной соцсети.

"У нас нет доказательств того, что пользовательские данные были скомпрометированы в результате этого простоя", - приводит ТАСС официальный комментарий площадки.

Уточняется, что сбой стал следствием неудачных изменений в конфигурации координирующих обмен трафиком между центрами данных роутеров.

"Сейчас наши сервисы вновь подключены к сети, и мы активно трудимся над тем, чтобы полностью восстановить их работу", - добавили в Facebook.

Там вместе с тем признали, что сбой повлиял на работу внутренних инструментов компании.

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