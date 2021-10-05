ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Facebook прокомментировал информацию об утечке данных

07:22
  • вторник
  • 05 октября 2021

Крупный сбой произошел в понедельник

В понедельник в работе компании Facebook произошел крупный сбой. СМИ писали, что это могло повлечь за собой утечку данных пользователей одноименной соцсети.
Глобальный сбой затронул внутренние программы Facebook

"У нас нет доказательств того, что пользовательские данные были скомпрометированы в результате этого простоя", - приводит ТАСС официальный комментарий площадки.

Уточняется, что сбой стал следствием неудачных изменений в конфигурации координирующих обмен трафиком между центрами данных роутеров.

"Сейчас наши сервисы вновь подключены к сети, и мы активно трудимся над тем, чтобы полностью восстановить их работу", - добавили в Facebook.

Там вместе с тем признали, что сбой повлиял на работу внутренних инструментов компании.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Facebook
Facebook
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.