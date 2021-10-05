Путин поздравил Рахмона с днем рождения

Президенты договорились быть в тесном контакте по Афганистану

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном и поздравил его с днем рождения. 5 октября таджикскому лидеру исполнилось 69 лет.

Глав государств обсудили развитие ситуации в Афганистане, сообщает пресс-служба Кремля. Путин и Рахмон договорились оставаться в тесном контакте по этому вопросу.

Кроме того, Москва и Душанбе подтвердили взаимных настрой на укрепление российско-таджикских отношений в области стратегического партнерства.

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