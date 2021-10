В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по химии

Шведская академия наук объявила имена обладателей Нобелевской премии в области химии. Награды удостоились Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан с формулировкой "за развитие ассиметрического органокатализа".

Исследователи долгое время полагали, что существует всего два типа катализаторов: металлы и энзимы. Лист и Макмиллан независимо друг от друга открыли третью разновидность этого процесса — ассиметрический органокатализ. В его основе лежит воздействие малых органических молекул.

Лист в своих изысканиях проверял гипотезу о том, что для катализа нет необходимости в целом энзиме. Он установил, что аминокислота пролин сама по себе может выступать в качестве катализатора химической реакции.

Макмиллан работал с металлическими катализаторами, легко расщепляющимися под воздействием влажности. Ученого интересовала вероятность получения более стойкого катализатора с применением простых органических молекул. В процессе исследований была подтверждена возможность ассиметрического катализа, сообщается на официальном сайте Нобелевского комитета.

The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge