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В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по химии

12:52
  • среда
  • 06 октября 2021

Награды удостоились Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан за изучение ассиметрического органокатализа

Шведская академия наук объявила имена обладателей Нобелевской премии в области химии. Награды удостоились Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан с формулировкой "за развитие ассиметрического органокатализа".
Названы обладатели Нобелевской премии по физике

Исследователи долгое время полагали, что существует всего два типа катализаторов: металлы и энзимы. Лист и Макмиллан независимо друг от друга открыли третью разновидность этого процесса — ассиметрический органокатализ. В его основе лежит воздействие малых органических молекул.

Лист в своих изысканиях проверял гипотезу о том, что для катализа нет необходимости в целом энзиме. Он установил, что аминокислота пролин сама по себе может выступать в качестве катализатора химической реакции.

Макмиллан работал с металлическими катализаторами, легко расщепляющимися под воздействием влажности. Ученого интересовала вероятность получения более стойкого катализатора с применением простых органических молекул. В процессе исследований была подтверждена возможность ассиметрического катализа, сообщается на официальном сайте Нобелевского комитета.

7 октября будет назван обладатель Нобелевской премии по литературе. 11 октября объявят лауреата Нобелевской премии по экономике, которую финансирует Государственный банк Швеции.

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