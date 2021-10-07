Генсек НАТО высказался о высылке российских дипломатов

Россия обвиняют во "вредоносной деятельности"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что решение альянса выслать восемь российских дипломатов не связано с конкретными событиями.
"Мы видели в течение уже некоторого времени усиление российской вредоносной деятельности. Решение было принято на основании разведывательных данных, что эти лица являются офицерами разведки", - уточнил генсек (цитата по ТАСС).
Ранее в четверг ситуацию прокомментировали в Кремле. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, видна очевидная противоречивость в заявлениях представителей НАТО о желании нормализовать отношения с нашей страной и в реальном действии.
"Эти перспективы подрываются практически полностью", - добавил кремлевский спикер.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram