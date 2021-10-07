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В Совфеде допустили сокращение представительства НАТО в Москве

11:35
  • четверг
  • 07 октября 2021

Россия имеет право на адекватный ответ

Россия может сократить численность представительства НАТО в Москве в ответ на соответствующий шаг со стороны альянса. Об этом в четверг, 7 октября, заявил первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
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Сенатор напомнил, что в представительство НАТО в Москве входят несколько офицеров. Российская сторона имеет полное право сократить миссию Североатлантического альянса до минимума в качестве адекватного ответа, считает Джабаров.

Политик указал в эфире телеканала "Россия 24", что при нынешнем "ледяном уровне" связей России и НАТО говорить о развитии отношений в ближайшем будущем не приходится.

6 октября стало известно, что восемь российских дипломатов лишены аккредитации при НАТО, позиции еще двух сотрудников сокращены. Таким образом, постоянное представительство России при альянсе в Брюсселе сократилось с 20 до 10 человек.

Комментируя ситуацию, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко напомнил, что не так давно руководители НАТО заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией, призывали возобновить диалог в рамках Совета Россия — НАТО, направить в Брюссель посла. Однако теперь истинная цена этих заявлений понятна всем.

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