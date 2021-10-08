Собянин: "Тройка" может стать общероссийской системой оплаты проезда

Карту используют уже в девяти регионах

Транспортная карта "Тройка" может стать общероссийской системой оплаты проезда. Такое мнение в пятницу, 8 октября, высказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что "Тройка" постоянно развивается с 2013 года. В настоящее время карта позволяет оплатить проезд во всех видах столичного транспорта, а также служит билетом в зоопарк и музеи. В "Тройке" имеется масса сервисов и собственная программа лояльности. По сути, это карта городского жителя, отметил Собянин.

При этом дважды "Тройку" признавали самой "умной" транспортной картой в мире а международной премии Transport Ticketing Awards.

В тестовом режиме использовать карту "Тройка" начали в Республике Карелия. Таким образом, она используется уже в девяти российских регионах. Мэр Москвы написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что эффект от использования "Тройки" виден на примере Подмосковья и Тулы. Ежедневно оттуда приезжают тысячи людей. Раньше они тратили много времени на покупку бумажных билетов, а сейчас все пересадки можно делать с одной картой.

В августе Москва вошла в тройку городов мира с наиболее развитой транспортной системой. Согласно исследованиям международной компании McKinsey (МакКинзи), российская столица уступает лишь Сингапуру и Пекину.

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