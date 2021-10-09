Российские регионы вводят QR-коды для посещения общественных мест

Растёт уровень заболеваемости

Из-за роста темпов распространения коронавируса в российских регионах вводят новые ограничительные меры. В Калининградской области заработала система QR-кодов. В Санкт-Петербурге и Воронеже на неделю продлили школьные каникулы. На дистанционную работу перевели сотрудников госучреждений в Крыму.

В Белгородских больницах под красные зоны сегодня обустраивают любые подходящие помещения. Число заболевших с каждым днём растёт. Стационары переполнены, мест не хватает. Госпитализировать всех зараженных, говорят врачи, физически невозможно.

В Санкт-Петербурге из-за увеличения числа заболевших и дефицита свободных коек снова открыли госпиталь в Ленэкспо. Решено перепрофилировать еще две городские больницы, сообщает "ТВ Центр".

Ежедневно на 50 человек увеличивается число заболевших и в Карачаево-Черкессии. Для республики это тревожный показатель. Но ещё больше беспокоит врачей то, как стремительно мутировавший вирус поражает организм больного.

Львиная доля - более 90% тех, кто оказался под аппаратом ИВЛ, это так называемые антиваксеры - люди, не желающие делать прививки. Самое печальное, говорят врачи, что в этой категории немало и пожилых.

В Калининградской области временно закрыты детские игровые комнаты, аттракционы, развлекательные центры. А в кафе, рестораны, на культурно-массовые мероприятия можно попасть, только предъявив пропуск.

Ограничения - единственная мера, кроме вакцинации конечно, которая позволяет сдерживать распространение коронавируса. А увеличение числа заболевших фиксируют почти во всех регионах. В Ленинградской и Воронежской областях для школьников, продлены осенние каникулы. В Оренбургской области детей перевели на удалёнку. В онлайн-формате читают лекции и студентам крымского университета.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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