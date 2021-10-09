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Американские морпехи украли рюкзак в московском кафе (видео)

11:23
  • суббота
  • 09 октября 2021

МИД требует лишить их дипломатического статуса

Американские морпехи украли рюкзак у посетителя в московском кафе. Подробности сообщили в МВД России.
МИД рассказал, как сотрудник посольства США украл железнодорожный знак

Трое морпехов, имеющих дипломатический иммунитет в статусе административно-технических сотрудников посольства США, зашли в одно из заведений общепита на Сретенке, а вышли оттуда с чужим рюкзаком. Как выяснилось, в нём находились компьютерная мышка и спортивная форма.

В подтверждении этого опубликовано видео, состоящее из нескольких фрагментов. Они сняты камерами наблюдения на входе в кафе и в американское посольство.

Накануне, 8 октября МИД потребовал лишить трёх американцев дипломатического статус за кражу вещей у россиянина, но подробности происшествия не сообщил.

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