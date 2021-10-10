Зрители рассказали о трагическом происшествии в Большом театре

Во время спектакля погиб актёр

Следователи выясняют обстоятельства трагедии в Большом театре. Накануне, 9 октября во время представления там погиб артист. Мужчину насмерть придавило тяжёлой декорацией. Всё случилось на сцене на глазах у зрителей. Назначена доследственная проверка, сообщает "ТВ Центр".

После ЧП артисты находятся в глубоком шоке. Падение декорации на актёра, попытки реанимации на месте, вызов экстренных служб, растерянность... Всё произошло слишком быстро. Только началось первое действие. Оркестр сыграл увертюру. На сцену опускаются огромные декорации русского терема. Действие неожиданно прерывает крик.

Артисты спешно покидают сцену. В зале зажигают свет. ЧП произошло в глубине сцены, зрители не поняли, что произошло. Некоторые посчитали, что происходящее - элемент драматургии. Однако занавес закрыли. Зрителей попросили выйти в фойе, объявив антракт. Через 15 минут поступила информация об отмене спектакля и возврате денег за билеты. Вот что рассказал один из зрителей:

С задних рядов вышел один вахтёр, который начал кричать оркестру: "Стоп, стоп!" Загорелся свет и сказали, что антракт технический, люди ничего не поняли. И все подумали, что это часть спектакля.

Опера "Садко" - произведение эпическое. На сцене много артистов - исполнителей, массовки, артистов мимического жанра. По словам очевидцев, погибший актер Евгений Кулеш замешкался и во время спуска декорации и пошёл не в ту сторону. Как выяснилось позже, актёр получил несовместимую с жизнью травму головы.

Погибший Евгений Кулеш служил в Большом театре почти 20 лет артистом мимического ансамбля. Участвовал в массовых сценах оперных и балетных постановок, исполнял небольшие роли.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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