Опубликовано видео аварии с 8 автомобилями в Москве

ДТП произошло на северо-западе столицы
В Москве произошла авария с участием восьми автомобилей. В ДТП попали легковые и грузовые машины.
Авария случилась днём 10 октября на улице Нижние Мневники на северо-западе столицы, сообщает АГН "Москва".
На кадрах, размещённых в Сети, видно, что машины перегородили две из трёх полос проезжей части. У легковых машин заметны существенные повреждения, у грузовой отлетело левое переднее колесо.
О пострадавших в аварии не сообщается.
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