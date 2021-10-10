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Опубликовано видео аварии с 8 автомобилями в Москве

19:00
  • воскресенье
  • 10 октября 2021

ДТП произошло на северо-западе столицы

В Москве произошла авария с участием восьми автомобилей. В ДТП попали легковые и грузовые машины.
ДТП с семью авто произошло на МКАД

Авария случилась днём 10 октября на улице Нижние Мневники на северо-западе столицы, сообщает АГН "Москва".

На кадрах, размещённых в Сети, видно, что машины перегородили две из трёх полос проезжей части. У легковых машин заметны существенные повреждения, у грузовой отлетело левое переднее колесо.

О пострадавших в аварии не сообщается.

 

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