Опубликовано видео аварии с 8 автомобилями в Москве

ДТП произошло на северо-западе столицы

В Москве произошла авария с участием восьми автомобилей. В ДТП попали легковые и грузовые машины.

Авария случилась днём 10 октября на улице Нижние Мневники на северо-западе столицы, сообщает АГН "Москва".

На кадрах, размещённых в Сети, видно, что машины перегородили две из трёх полос проезжей части. У легковых машин заметны существенные повреждения, у грузовой отлетело левое переднее колесо.

О пострадавших в аварии не сообщается.

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