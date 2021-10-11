В России запустили эксперимент с электронными аттестатами

Цифровой документ невозможно потерять или испортить

В России начинается эксперимент с электронными аттестатами о среднем общем образовании.

Получить документ можно будет через портал государственных услуг, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он будет заверен электронной подписью.

"Это еще один шаг в достижении национальной цели по цифровой трансформации, которую определил президент", - отметил глава кабмина на оперативном совещании с вице-премьерами.

Мишустин подчеркнул, что цифровой аттестат невозможно потерять или испортить, а значит, его не нужно бегать и восстанавливать его по всем инстанциям.

Пилотный проект продлится до конца года. В эксперименте примут участие школы, функционирующие на базе пяти российских университетов - МГТУ имени Баумана, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, МПГУ, УрФУ имени Ельцина и Российского университета транспорта.

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