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Посол России в США призвал "сбросить антироссийские шоры"

11:50
  • среда
  • 13 октября 2021

Дипломат высказался об отношениях между странами

Конгрессу США нужно отказаться от деструктивных подходов в отношении Москвы. Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. Его слова опубликованы на странице нашего диппредставительства в "Фейсбуке".

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Антонов подчеркнул - американские законодатели настойчиво пытаются обрушить связи двух стран. На этот раз речь идет об инициативе сенаторов ввести новые санкции против 35 россиян, сообщает "ТВ Центр".

Посол отметил: видимо, таким образом на Капитолии хотят создать перед избирателями иллюзию "борьбы с врагами Америки", которых сами же и выдумывают, вместо того, чтобы заниматься решением насущных проблем своей страны".

Антонов призвал "сбросить антироссийские шоры". И еще раз напомнил о безальтернативности конструктивного и взаимоуважительного диалога.

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