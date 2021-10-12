Мишустин: Россия не собирается ставить препоны бизнесу из США

Товарооборот между странами демонстрирует устойчивый рост

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил во вторник, что Россия вынуждена реагировать на вводимые против нее дискриминационные ограничения, но при этом не собирается ставить препоны бизнесу из США.

Как уточнил глава кабмина, российские власти поддерживают активное присутствие ведущих американских компаний у себя на рынке. Товарооборот между странами при этом демонстрирует устойчивый рост. В январе - июле он увеличился на 47%.

Правительство России считает важным создавать благоприятные условия для развития торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия Москвы и Вашингтона, продолжил Мишустин. По его словам, в 2021 году российский экспорт в США вырос на 60% и достиг почти 10 миллиардов долларов.

У России и Штатов есть много перспективных сфер для сотрудничества, заключил премьер, слова которого приводит ТАСС.

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