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Мишустин: Россия не собирается ставить препоны бизнесу из США

16:47
  • вторник
  • 12 октября 2021

Товарооборот между странами демонстрирует устойчивый рост

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил во вторник, что Россия вынуждена реагировать на вводимые против нее дискриминационные ограничения, но при этом не собирается ставить препоны бизнесу из США.
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Как уточнил глава кабмина, российские власти поддерживают активное присутствие ведущих американских компаний у себя на рынке. Товарооборот между странами при этом демонстрирует устойчивый рост. В январе - июле он увеличился на 47%.

Правительство России считает важным создавать благоприятные условия для развития торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия Москвы и Вашингтона, продолжил Мишустин. По его словам, в 2021 году российский экспорт в США вырос на 60% и достиг почти 10 миллиардов долларов.

У России и Штатов есть много перспективных сфер для сотрудничества, заключил премьер, слова которого приводит ТАСС.

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