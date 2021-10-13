Москвичи завоевали более 50% золотых медалей на WorldSkills

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил победителей чемпионата

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил победителей и призёров национального чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia и первенства Европы по профессиональному мастерству EuroSkills. Сборная столицы - в её составе учащиеся школ и колледжей - уже не впервые показывает высокие результаты. На национальном конкурсе команде удалось завоевать свыше половины золотых медалей. Встреча прошла в технополисе, где готовят специалистов по стандартам WorldSkills.

Четыре часа на выполнение задания. За это время нужно собрать станок, настроить программу, изучить чертеж и, конечно, превратить стальную болванку в деталь затейливой формы. Данил Полозов справляется виртуозно – на конкурсе Euroskills он выиграл золотую медаль, получил 93 балла из 100 – это на 20 баллов больше, чем у его ближайшего преследователя.

"Я, конечно, ожидал, что будет какое-то призовое место, потому что я был уверен в том, что выполнил всё хорошо. Но в любом случае, когда объявляют победителя, и ты понимаешь, что это ты - эмоции очень сильные", - сказал Данил Полозов, студент Московского политехнического университета.

Из Австрии, где в сентябре проходил ЧЕ по профессиональному мастерству, российская команда привезла 27 медалей – это лучший результат среди стран-участниц. Наши молодые специалисты отличились в сфере розничной торговли, робототехнике, ландшафтном дизайне, фармацевтике и многих других компетенциях. Не преувеличение, что такие профи в любой стране мира - нарасхват прямо сейчас.

"Официальный язык чемпионата - английский язык. И поэтому все коммуникации, между экспертами, участниками, любое общение проходило на английском языке", - рассказал Владимир Савченко, фармацевт.

Больше половины медалей ЧЕ в общероссийскую копилку принесли молодые люди и девушки из Москвы. А два месяца назад столичная команда стала абсолютным чемпионом национального конкурса. Все это говорит и о мастерстве наставников, и об условиях, в которых интересно и комфортно учиться делу.

Московский образовательный комплекс – это как огромная тренировочная база для спортсменов. Перед соревнованиями участники проводят здесь сотни часов. Все оборудование, станки и лаборатория химического анализа в наличии. Все соответствует международным стандартам.

Пообщаться лично с победителями и призерами в "Технополис" в районе Печатники сегодня приехал Сергей Собянин. Мэру Москвы показали работу 3D-принтера и другие станки с числовым программным управлением.

"Конечно, важно, для ребят это самое, наверное, важное - не только победить в соревнованиях, но и победить в жизни, занять достойные места уже в профессиональном сообществе: на предприятиях, заводах, в организациях, своими руками создать свою судьбу. Хотел сказать огромные слова благодарности ребятам, которые положили столько таланта, умения, упорства. И их мастерам, которые готовили, помогали выйти им на такой достойный уровень", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

К общению по видеосвязи присоединились десятки молодых специалистов, которые учатся в колледжах и вузах. Волнующих вопросов – множество.

- Есть ли у московских предприятий оборудование такого же уровня и готовы ли они нас, чемпионов, взять к себе на работу? - Я думаю, что чемпионов уже на работу разобрали, проблем у вас не будет. На предприятиях сегодня рабочие специальности очень востребованы. Другой вопрос, что не на всех предприятиях высокая заработная плата – это отдельный вопрос. Тем не менее, специалисты высокой квалификации будут востребованы точно. И в оборонной промышленности, и в авиакосмической, ракетной, авиационной.

Чемпионство этих ребят – отличная мотивация для школьников, которым только предстоит выбрать профессию. Но и тем, кто уже добился успеха в России и Европе, предстоит подготовка к чемпионату мира. В следующем году он пройдет в Шанхае.

Егор Киселёв, Дмитрий Панов, Александр Медведев, Станислав Чубин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram