Австрийский депутат упала в обморок прямо на заседании

Женщине быстро оказали помощь
Эва-Мария Хольцляйтнер, австрийский депутат от социал-демократов, упала в обморок во время выступления на заседании национального совета Австрии. Об этом пишет издание Kronen Zeitung.
Уточняется, что инцидент произошел на внеочередном заседании парламента. Хольцляйтнер стояла за трибуной и в какой-то момент испытала приступ слабости.
Женщине оперативно оказали помощь. Она вернулась к заседанию через несколько минут.
Хольцляйтнер поблагодарила коллег. По ее словам, чувствует она себя хорошо.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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