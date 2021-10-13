Австрийский депутат упала в обморок прямо на заседании

Женщине быстро оказали помощь

Эва-Мария Хольцляйтнер, австрийский депутат от социал-демократов, упала в обморок во время выступления на заседании национального совета Австрии. Об этом пишет издание Kronen Zeitung.

Уточняется, что инцидент произошел на внеочередном заседании парламента. Хольцляйтнер стояла за трибуной и в какой-то момент испытала приступ слабости.

Женщине оперативно оказали помощь. Она вернулась к заседанию через несколько минут.

Хольцляйтнер поблагодарила коллег. По ее словам, чувствует она себя хорошо.

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